Chelsea istediğini aldı



UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında İspanyol temsilcisi Atletico Madrid ile İngiliz ekibi Chelsea, Madrid'in Vicente Calderon stadında karşı karşıya geldi. 52 bin 560 kişinin izlediği karşılaşma başladığı gibi 0-0 berabere sona erdi.

Chelsea teknik direktörü Jose Mourinho, Atletico Madrid karşısına defans ağırlıklı bir kadro çıkardı. Portekizli teknik adam, Samuel Eto'o ve Eden Hazard'ın yokluğunda ilk 11'de hücum hattında sadece Fernando Torres'e yer verirken bir başka golcü Andre Schürrle maça yedek başladı. Madrid ekibinin hücum hattı rakip kalede kanatlardan taşıdığı toplarla etkili olmaya çalıştıysa da başaramadı. Chelsea savunmasında özellikle Gary Cahill, kaptan John Terry ve David Luiz hata yapmadı.

Atletico Madrid teknik direktörü Diego Simeone maçtaki ilk değişikliğini 61'nci Diego'nun yerine Arda Turan'ı alarak yaptı. Türk milli futbolcu, oyuna girmesiyle hücum hattına hareketlilik getirdi. Ancak ikinci yarıda da görüntü çok fazla değişmedi.

Chelsea'nin yıldız kalecisi Petr Cech, 18'nci dakikada kullanılan bir korner vuruşu sırasında dengesiz düşerek sakatlandı. Cech'in yerine kaleyi 41 yaşındaki Avustralyalı file bekçisi Mark Schwarzer devraldı. Schwarzer de son düdüğe kadar rakip takıma gol izni vermedi.

Chelsea bu sonuçla bir hafta sonra Stamford Bridge'de kendi seyircisi önüne avantajlı bir skorla çıkacak. ‘Maviler' alacakları tek gollü bir galibiyetle 24 Mayıs'ta Lizbon'da oynanacak final maçına yerini ayırtacak.

Rövanşta önemli isimler yok

Ancak kaleci Petr Cech'in yanı sıra yine 73'üncü dakikada sakatlanarak oyunu terk eden kaptan John Terry'nin durumları belirsiz. Kart görerek cezalı duruma düşen John Obi Mikel ve Frank Lampard da rövanş karşılaşmasında forma giyemeyecek. Atletico Madrid'de de Gabi cezası nedeniyle rövanşta olmayacak.

Maça son çeyrekte Terry'nin yerine dahil olan Chelsea'nin Alman milli oyuncusu Andre Schürrle “Gol yemeden bitirmiş olmamız iyi. Zaten bunu hedeflemiştik ve başardık. Benim de yedek başlamam taktik gereğiydi” değerlendirmesinde bulundu.

Chelsea ile Atletico Madrid arasındaki Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş mücadelesi 30 Nisan Çarşamba günü Londra'daki Stamford Bridge stadında oynanacak.

Real Madrid'in yıldız ikilisi hazır

Şampiyonlar Ligi yarı finalinin diğer maçında İspanyol devi Real Madrid, bu akşam Şampiyonlar Ligi'nin son şampiyonu Bayern Münih'i ağırlayacak. Santiago Bernabeu stadındaki mücadeleyi İngiliz hakem Howard Webb yönetecek. Karşılaşma TSİ 21:45'te başlayacak.

Bayern Münih'in kadrosunda, sakatlığını atlatan milli kaleci Manuel Neuer de yer alacak. Real Madrid'de ise yine dizindeki sakatlık geçen Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun yanı sıra grip nedeniyle son antrenmanlara çıkamayan Galli yıldız Gareth Bale'in de iyileştiği ve bu akşamki maçta takımdaki yerini alabileceği öğrenildi.

Takımlar maça şu muhtemel 11'lerle çıkacak;

Real Madrid: Cassillas - Carvajal, Pepe, Sergio Ramos, Fabio Coentrao – Modric, Xabi Alonso, di Maria – Bale, Benzema, Ronaldo

Bayern Münih: Neuer – Rafinha, Boateng, Dante, Alaba – Lahm, Schweinsteiger – Robben, Kroos, Ribery – Mandzukic.