Chealsea, Jerome Boateng ile anlaştı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin Bayern Münih ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek Jerome Boateng ile anlaşma sağladı.

Chelsea'nin yeni menajeri Thomas Tuchel, yaz transfer döneminde savunmanın merkezine bir oyuncu eklemek adına şimdiden çalışmalarına başladı. İlgilenilen isimlerin başında ise Bayern Münih'ten Jerome Boateng geliyordu.

Todofichejes'e göre Chelsea, sezon sonunda Bayern Münih'teki sözleşmesi bitecek Jerome Boateng ile görüşmelerde bulunurken oyuncu ile ücret konusunda bir anlaşma da sağlandı. Sadece sözleşmenin süresine ilişkin çözülmesi gereken birkaç ayrıntının olduğu aktarılıyor.