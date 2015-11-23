'Charles de Gaulle', IŞİD'i vurmaya başladı



Fransa Donanması'nın en büyük gemisi olan Charles de Gaulle geçen hafta çarşamba günü Toulon limanından demir almıştı.

Fransa, Paris saldırıları sonrasında Suriye'deki hava saldırılarını büyük ölçüde artırdı. Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande Fransız Donanması'nın tek uçak gemisi olan Charles De Gaulle'ün konuşlanması sonrasında Fransız ordusunun vuruş gücünün üç katına çıkacağını duyurmuştu. Fransa'nın bölgede 36 savaş uçağı bulunuyor.

Charles de Gaulle'ün güvertesinde 18 Rafale avcı uçağı, 8 Super Étendard tipi bombardıman uçağı, 2 adet havadan erken uyarı ve kontrol uçağı ve Eurocopter Dauphin tipi helikopterler bulunuyor. Uçak gemisine koruma amacıyla iki fırkateyn ve bir nükleer denizaltı eşlik ediyor.