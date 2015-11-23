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Dünya
Deutsche Welle

'Charles de Gaulle', IŞİD'i vurmaya başladı

Fransa'nın Paris saldırılarının ardından bölgeye yolladığı uçak gemisi 'Charles de Gaulle', Suriye ve Irak'taki IŞİD hedeflerine yönelik operasyonlarına başladı.

23 Kasım 2015 21:10


Fransa Donanması'nın en büyük gemisi olan Charles de Gaulle geçen hafta çarşamba günü Toulon limanından demir almıştı.

Fransa, Paris saldırıları sonrasında Suriye'deki hava saldırılarını büyük ölçüde artırdı. Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande Fransız Donanması'nın tek uçak gemisi olan Charles De Gaulle'ün konuşlanması sonrasında Fransız ordusunun vuruş gücünün üç katına çıkacağını duyurmuştu. Fransa'nın bölgede 36 savaş uçağı bulunuyor.

Charles de Gaulle'ün güvertesinde 18 Rafale avcı uçağı, 8 Super Étendard tipi bombardıman uçağı, 2 adet havadan erken uyarı ve kontrol uçağı ve Eurocopter Dauphin tipi helikopterler bulunuyor. Uçak gemisine koruma amacıyla iki fırkateyn ve bir nükleer denizaltı eşlik ediyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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