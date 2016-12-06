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BBC Türkçe

Chapecoense, Güney Amerika şampiyonu!

Chapecoense, uçak kazasında takımın tamamına yakınını kaybetmişti

06 Aralık 2016 10:52

Güney Amerika Kupası Copa Sudamericana, finalin ilk maçına giderken düşen uçakta futbolcularının büyük kısmını kaybeden Brezilya takımı Chapecoense'ye verildi.

Kolombiya'da düşen uçakta 19'u Chapecoense futbolcusu olmak üzere, 71 kişi hayatını kaybetmişti.

Takım Copa Sudamericana finalinde Kolombiya'nın Atletico Nacional takımı ile yapacağı ilk maç için Medellin'e gidiyordu.

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu Conmebol, kupayı, Atletico Nacional takımının başvurusu üzerine, final maçları oynanmadan Brezilya temsilcisine verdi.

Copa Sudamericana, futbolda Güney Amerika'daki ikinci büyük kupa. Chapecoense takımı 2 milyon dolar para ödülü de alacak.

Conmebol, Atletico Nacional takımına da "Fair Play" ödülü ve 1 milyon dolar verecek.

Final maçı, küçük bir kentten gelerek son iki yıl içerisinde önemli başarılara imza atan Chapecoense'nin tarihindeki en önemli karşılaşma olarak görülüyordu.

bir bölümü

Ses kaydında, uçağın pilotu 'bir elektrik arızasından' ve 'yakıtının bitmesinden' bahsediyor ve iniş izni istiyor.

Kazadan 3'ü Chapecoense takımından olmak üzere 6 kişi kurtuldu.

Kazanın ardından 10 binden fazla kişi kulübe üyelik başvurusunda bulundu.

Hayatını kaybedenlerin ailelerine destek için Ocak ayı sonunda Brezilya ve Kolombiya takımları da dostluk maçı yapacak.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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