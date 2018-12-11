CEZAYİRLİ YANKESİCİLER KAMERADA

Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

Polisler davranışlarından şüphelendikleri 2 kişiyi Fatih\'ten Beyoğlu\'na kadar takip etti. Polis Cezayir uyruklu şüphelileri Beyoğlu\'nda bir kadının montundan telefonunu alırken kıskıvrak yakaladı. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına da yansıdı.

Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri 6 Aralık\'ta Fatih\'te yabancı uyruklu 2 kişinin davranışlarından şüphelenerek takibe aldı. Polis ekipleri, şüphelilerin Beyoğlu Şahkulu Mahallesi Büyük Hendek Caddesi\'nde 21 yaşındaki M.Ş. isimli kadının montunun cebinden cep telefonunu aldıklarını fark etti. Ekipler bunun üzerine Cezayir uyruklu M.C.(21) ve L.M.(22)\'yi yakalayarak gözaltına aldı.

YANKESİCİK ANLARI GÜVENLİK KAMERASINA DA YANSIDI

Polis, olay yerinde bulunan güvenlik kameralarından da olayı inceleyerek şüphelilerin kadının montundan cep telefonunu aldıkları görüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Cezayir uyruklu şüpheliler çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Görüntü Dökümü

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(Güvenlik Kamerası)

-Şüphelilerin aldıkları cep telefonuyla ilerlemesi

-Genel ve detaylar