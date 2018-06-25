Cezaevinden aday gösterilen 3 milletvekili Meclis'te

Resmi olmayan sonuçlara göre, MİT TIR'ları davasında cezaevind tutuklu bulunan CHP İstanbul Milletvekili adayı Enis Berberoğlu Meclis'e girdi. HDP'de ise cezaevinde bulunan 4 adaydan Van adayı Cengiz Çiçek ile Hakkari adayı Leyla Güven Meclis'e girebildi.

Türkiye genelinde sayılan oyların YSK'ya girişleri sürerken, resmi olmayan sonuçlara göre şu an itibariyle cezaevinden milletvekili adayı olan üç isim milletvekili olarak seçildi.

HDP'de aday gösterilen 2 aday Meclis'e girdi

HDP’nin Van adayı Cengiz Çiçek ve Hakkari adayı Leyla Güven ile CHP’nin İstanbul adayı Enis Berberoğlu, 27. Dönem’de milletvekili olarak seçildi. HDP listesinden cezaevinden aday gösterilen Celalettin Can ve Gülsüm Ağaoğlu ise seçilemedi.