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Dünya
Deutsche Welle

'Cezaevinde sorun yaşarsın'

Vergi kaçırmak suçundan 3 yıl 6 ay hapse mahkûm olan Bayern Münih Futbol Kulübü'nün eski Başkanı Uli Hoeneß'e şantaj yapan bir kişi yakalandı.

13 Mayıs 2014 15:10

Polisin yaptığı açıklamaya göre, hapis cezasını çekmek üzere cezaevine girmeye hazırlanan Bayern Münih eski Başkanı Uli Hoeneß'e bir şantaj mektubu gönderildi.

Cezaevinde geçireceği süreden ötürü Hoeneß'in uyarıldığı mektupta, "Bavyera'nın hangi hapisanesine gidersen git, orada benim sözüm geçer" denildi. Mektupta Hoeneß, 6 haneli bir rakamı nakit olarak teslim etmeye çağırıldı. Aksi halde "cezaevinde sorun yaşayacağı" tehdidi dile getirildi.

Hoeneß, mektuptan polisi haberdar etti. Polis, Hoeneß'e parayı teslim edeceği yer ve adresi bildirmek üzere şantajcıyla iletişime geçmesini istedi. Geçen cumartesi Münih'te bir adres için anlaşmaya varıldı. 50 yaşındaki zanlı, polisi görünce bisikletle kaçmaya çalıştı. Bu sırada düşerek hafif şekilde yaralandı. Zanlı, hastanede tedavisinin ardından tutuklanarak cezaevine kondu. Zanlının sabıkalı olduğu belirlendi.

Uli Hoeneß 28,5 milyon euro vergi kaçırmak suçundan Münih Eyalet Yüksek Mahkemesi tarafından 3 yıl 6 ay hapse mahkûm edilmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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