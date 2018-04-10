T24 LogoT24 Logo
Gündem

Cezaevinde ölü bulundu

BAFRA (Samsun), (DHA)- SAMSUN'un Bafra ilçesi T Tipi Kapalı ve Açık Cezaevi'nde cinsel istismardan hükümlü Şenol Ş

10 Nisan 2018 14:43

BAFRA (Samsun), (DHA)- SAMSUN\'un Bafra ilçesi T Tipi Kapalı ve Açık Cezaevi\'nde cinsel istismardan hükümlü Şenol Ş., yatağında ölü bulundu. 
Bafra ilçesi T Tipi Kapalı ve Açık Cezaevi\'nde Şenol Ş. adlı hükümlü, saat 03.00 sıralarında yatağında ölü bulundu. Cinsel istismar suçundan 8 yıldır cezaevinde bulunan Şenol Ş.\'nin cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nin morguna kondu. Şenol Ş.\'nin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

BAFRA Samsun DHA SAMSUN BafraTipi KapalıAçık CezaeviCinselSamsun EğitimAraştırma Hastanesi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24