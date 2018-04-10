Cezaevinde ölü bulundu

BAFRA (Samsun), (DHA)- SAMSUN\'un Bafra ilçesi T Tipi Kapalı ve Açık Cezaevi\'nde cinsel istismardan hükümlü Şenol Ş., yatağında ölü bulundu.

Bafra ilçesi T Tipi Kapalı ve Açık Cezaevi\'nde Şenol Ş. adlı hükümlü, saat 03.00 sıralarında yatağında ölü bulundu. Cinsel istismar suçundan 8 yıldır cezaevinde bulunan Şenol Ş.\'nin cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nin morguna kondu. Şenol Ş.\'nin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.