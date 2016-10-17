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Dünya
Deutsche Welle

Cezaevinde çatışma: 25 ölü

Brezilya'nın kuzeyindeki cezaevinde çıkan çeteler çatışmasında 25 mahkum öldürüldü. Polis altı kişinin yakıldığını, yedi mahkumun da başı vurularak öldürüldüğünü açıkladı.

17 Ekim 2016 14:57

Brezilya'nın kuzeyindeki bir cezaevinde rakip çeteler arasında çıkan çakışmada 25 mahkûmun öldüğü bildirildi. İnternet haber sitesi ‘O Globo' polise dayanarak yayınladığı haberde öldürülenlerden yedisinin başının kesildiğini, altısının da yakıldığını bildirdi. Roraima Eyalet Adalet Bakanlığı cezaevinde yatan mahkûmların yüz dolayındaki yakınının geçici olarak rehin alındığını açıkladı.

Hâkimle görüşmeyi talep eden mahkumların eline düşen ve çoğu kadın olan rehinelerin özel ekiplerce kurtarıldığı haber verildi. Boa Vista'nın Monte Cristo cezaevindeki olaylar bir grup bıçaklı ve sopalı mahkûmun bir başka bölümü basmasıyla patlak verdi. Akşam saatlerinde bastırılan çatışmanın neden çıktığı hakkında sağlıklı bilgi alınamadı. Rakip çetenin mensuplarına ayrılan bölümü basan mahkumların Primeiro Comando adlı organize suç şebekesi üyesi oldukları öğrenildi. Örgüt iki yıl önce de Brezilya'nın güneyindeki bir hapishanede isyan çıkartmıştı.

Cezaevlerinde suçlu yetiştiriliyor

Brezilya, dünyanın en fazla mahkûmun bulunduğu ülkeleri arasında yer alıyor. Kapasitesinin üzerinde mahkûmun bulunduğu ve tutukluluk şartlarının son derece kötü olduğu cezaevlerinde sık sık isyan ve çatışmalar çıkıyor. Eylül ayında Jardinepolis cezaevindeki ayaklanma sırasında firar eden 300 mahkûm polis tarafından yakalanmıştı.

Brezilya Adalet Bakanı Edouardo Cardozo 2015 yılında cezaevlerindeki şartların son derece kötü olduğunu ve cezaevlerinin dışarıdaki şiddet eylemlerinin yönlendiren suç şebekelerinin merkezi haline geldiğini söylemişti. Cardozo parlamento komisyonuna yaptığı açıklamada Brezilya cezaevlerini ‘suç eğitimi alınan okullara' benzetmişti.

© Deutsche Welle Türkçe

DW,dpa/AG, BÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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