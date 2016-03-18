Çeyrek final eşleşmeleri belli oldu



UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri İsviçre'nin Nyon kentinde yapılan kura çekimiyle belli oldu. 5 ülkeden 8 takımın katıldığı kura çekiminde Almanya'nın temsilcisi Bayern Münih, Portekiz'in Benfica takımına rakip oldu. Eşleşmeyi değerlendiren Bayern'in Fransız yıldızı Franck Ribery "Bizim için iyi bir kura olduğunu düşünüyorum. Ancak Benfica iyi oyuncuları olan büyük bir takım. Stadyumu ve seyircisi de çok iyi" diye konuştu.

Çeyrek finaldeki bir diğer Alman temsilcisi Wolfsburg ise İspanya'nın güçlü ekibi Real Madrid ile eşleşti. Wolfsburg teknik direktörü Dieter Hecking güçlü rakipleriyle ilgili olarak "Kendimizi gösterme şansımız doğdu. Sürpriz takım olarak her zaman şansımız var ve bunu göstermek istiyoruz" diye konuştu. Alman ekipleri ilk maçlarını sahasında oynayacak.

Arda'ya eski takımı

Çeyrek final aynı zamanda iki İspanyol ekibinin mücadelesine de sahne olacak. Kupanın son sahibi Barcelona, Atletico Madrid ile kozlarını paylaşacak. Bu eşleşme aynı zamanda Barcelona forması giyen Türk milli oyuncu Arda Turan için de sürpriz oldu. Zira Atletico Madrid, Arda'nın eski takımı.

Çeyrek finalin son eşleşmesinde Fransız temsilcisi Paris St.Germain İngiliz ekibi Manchester City'ye rakip oldu. Pep Guardiola'nın önümüzdeki sezon için anlaştığı Manchester City, Devler Ligi'nde ilk kez çeyrek final oynayacak.

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ilk maçları 5-6 Nisan, rövanş mücadeleleri 12-13 Nisan tarihlerinde oynanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final eşleşmeleri:

Wolfsburg (Almanya) – Real Madrid (İspanya) İlk maç 6 Nisan, rövanş 12 Nisan

Bayern Münih (Almanya) – Benfica (Portekiz) İlk maç 5 Nisan, rövanş 13 Nisan

Barcelona (İspanya) – Atletico Madrid (İspanya) İlk maç 5 Nisan, rövanş 13 Nisan

PSG (Fransa) – Manchester City (İngiltere) İlk maç 6 Nisan, rövanş 12 Nisan