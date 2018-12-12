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Ceylanpınar'da bir terörist yakalandı

CEYLANPINAR (Şanlıurfa), (DHA) - ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesinde, terör örgütü PKK/PYD üyesi bir terörist yakalandı

12 Aralık 2018 15:17

CEYLANPINAR (Şanlıurfa), (DHA) - ŞANLIURFA\'nın Ceylanpınar ilçesinde, terör örgütü PKK/PYD üyesi bir terörist yakalandı.
Ceylanpınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye görevi yaptıkları sınır hattındaki Boztepe Mahallesi kırsalında kaçak yollarla yurda girdiği saptanan bir kişiyi fark etti. Gözaltına alınan kimliği açıklanmayan kişinin yapılan inceleme sonrası PKK/PYD üyesi olduğu anlaşıldı. Üst aramasında silahsız olduğu anlaşılan teröristin götürüldüğü İlçe Jandarma Komutanlığı\'nda sorgulanmasına başlandı.

 

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