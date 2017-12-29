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Ceylanpınar'da 2 polisin şehit edildiği davaya devam edildi

CEYLANPINAR (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA’nın Ceylanpınar ilçesinde, 22 Temmuz 2015 tarihinde polis memurları Feyyaz Yumuşak ile Okan Acar'ın evlerinde PKK'lı teröristler tarafından şehit edilmesiyle ilgili açılan davada, 5'i tutuklu, 9 sanığın yargılanma

29 Aralık 2017 01:10

CEYLANPINAR (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA’nın Ceylanpınar ilçesinde, 22 Temmuz 2015 tarihinde polis memurları Feyyaz Yumuşak ile Okan Acar\'ın evlerinde PKK\'lı teröristler tarafından şehit edilmesiyle ilgili açılan davada, 5\'i tutuklu, 9 sanığın yargılanmasına devam edildi.
Ceylanpınar Emniyet Müdürlüğü\'nde görevli polis memurları Feyyaz Yumuşak ile Okan Acar, 22 Temmuz 2015 tarihinde Bahçelievler Mahallesi\'ndeki evlerinde PKK\'lı teröristlerce şehit edildi. Olayın ardından 5\'i tutuklu 9 kişi hakkında \'terör örgütü üyeliği ve yardım yataklık\'tan dava açıldı. Davanın 11’inci duruşması 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görüldü. Duruşmaya, tutuklu sanıklardan Mehmet Naci Yılmaz, Sedat Aydın ve Hüseyin Aydın cezaevinden SEGBİS ile katılırken, Hasan Aydın ve Mustafa Simav ise mahkemede hazır bulundu. Sanıkların dinlendiği duruşma, savcının mütalaasının sunması için 20 Şubat 2018 tarihine erteledi.

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