Ceylanpınar'da 1 terörist yakalandı

CEYLANPINAR(Şanlıurfa), (DHA) - SURİYE\'den kaçak yollarla Şanlıurfa\'nın Ceylanpınar ilçesine geçen terör örgütü PKK/PYD mensubu 1 terörist, güvenlik güçlerince yakalandı.

Suriye\'nin PYD denetimindeki Rasulayn ilçesi ile komşu olan Ceylanpınar\'da, devriye görevi yapan askerler, sınırdan kaçak yollarla Türkiye\'ye giren bir kişiyi fark etti. Gözaltına alınan şüphelinin yapılan soruşturmasında, terör örgütü PKK/PYD mensubu H.R. olduğu belirlendi. Terörist, İlçe Jandarma Komutanlığı\'na götürüldü.