Ceylan Ertem: Hiçbir yere gitmiyoruz, buradayız

Müzisyen Ceylan Ertem, "Bizim gitmemizi isteyen, bekleyen ve bu harika toprakların tadını çıkarmayı sadece kendilerinin olacağını zanneden insanlara, ‘Hiçbir yere gitmiyoruz, buradayız’ diyorum. Hâlâ yapacak çok şeyimiz var” dedi.

Ceylan Ertem, BirGün TV’de Burak Abatay’ın hazırlayıp sunduğu Sahne Arkası programına konuk oldu.

"Bazen teklifler geliyor"

Albümdeki "Duydun Mu" şarkısının hikâyesini anlatan Ertem, şarkının Türkiye’den kaçıp gidenlere yönelik olduğunu söyledi.

Ceylan Ertem, “Bazen bana da teklifler geliyor, gel Hollanda’ya diye. Diyorum arkadaşlarıma ‘acaba gitsek mi?’ diye. Zaten bizi burada çok sevmiyorlar hissine kapılıyorum” derken, sözlerine şöyle devam etti:

“Bir konserde bizi izleyen insanların gözlerini görünce kalıyorum. Bizim gitmemizi isteyen, bekleyen ve bu harika toprakların tadını çıkarmayı sadece kendilerinin olacağını zanneden insanlara, ‘Hiçbir yere gitmiyoruz, buradayız’ diyorum. Hâlâ yapacak çok şeyimiz var!”

"Sağlığım bozulmaya başladı"

Önceki albümlerine göre, yeni albümünün daha koyu bir albüm olduğu görüşüne katılan Ertem, şunları söyledi:

“Soluk ilk albümdü. Soluk’ta daha kişisel şarkılar vardı. Kendimle ilgili dertlerim vardı. Ve daha cazip bir albümdü. Sonra Ütopyalar Güzeldir albümü geldi ve ben dünyaya karşı biraz daha umutluydum. Yine her şeyi değiştirebiliriz diyordum, halka ve insana güvenim çoktu. Sonra Amansız Gücenik albümünde tamamen yine karanlığa büründüm ve küstüm. Hem özel hayatımda küstüm hem de topluma baktığımda da küskündüm. N’apsam, gitsem mi kalsam mı diye düşündüm. Ardından ‘Yine De Amin’ geldi. Bombaların patladığı bir dönemde Gaziantep’te kaydettik albümü. 30 tane müzisyen benim lafıma güvenip IŞİD’in 30 km ötesinde albüm kaydetti. O da yine ‘her şeye rağmen’ bir albümdü. Ama yine albüm kayıtlarındayken kız çocuklarının bir yurtta yandığını öğrenmiştik. Hepimizin psikolojisi darmadağın olmuştu. Ama yine de ‘iyi günler bizi bekliyoruz, inadına!’ hissi vardı. Ama ben sonra yeniden ‘yine olmuyor’ dedim ve bu albümü kaydettim. Bu toplumdaki bir hissim de olabilir, bir kimse de olabilir. Gözümü de kapatmaya kadar gitti. Ben artık sosyal medyaya da bakmamaya başladım. Ama sağlığım bozulmaya başladı. Bu albümde de biraz bir kapanış vardı. ‘Sana güzeli anlatmak istemiyorum, anlamadıysan. Git uzağımda anlamaya çalış. Beni ve sevdiklerimin huzurunu kaçırma artık’ tavrı ve kızgınlığındayım.”