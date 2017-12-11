Çevrecilerden hem kutlama hem eylem

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA Çevre Platformu\'nun (MUÇEP) kuruluş yıl dönümünü kutlayan çevreciler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı\'nın düzenlediği \'Akyaka\'nın Dünü, Bugünü ve Yarını\' başlıklı konferansına da tepki göstererek, Akyaka\'ya Özel Çevre Koruma Bölgesi statüsünün geri verilmesi için çağrı yaptı.

Ula\'nın Akyaka Mahallesi\'ndeki bir otelde bir araya gelen MUÇEP yöneticileri, birinci kuruluş yılını, üzerinde Muğla haritası bulunan pastayı keserek kutladı. Aynı saatlerde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı\'nın düzenlediği \'Akyaka\'nın Dünü, Bugünü ve Yarını\' başlıklı arama konferansını protesto eden çevreciler, Akyaka Plajı\'nda eylem yaptı. Eyleme ellerinde \'Yalandan kim istifa etmiş\', \'Çevreye bakan yürek yakan\', \'Dört mevsim ekoloji bahane rant şahane\' yazılı dövizler, \'Gökova\'yı vermecez\' ve \'Muğla cennet kalsın\' pankartları ile katılan çevreciler, doğal SİT derecelerinin değiştirilme biçimine tepki göstererek, kıyılarda yapılaşmanın önünün açılacağını savundu. Platform üyeleri, basın açıklaması sırasında \'Muğla cennet kalsın\' diye slogan atmaya devam edince bir süre sonra sivil polisler müdahele ederek, sloganların sonlandırılması uyarısında bulundu.

Platform adına basın açıklamasını okuyan Zeynep Gündüzyeli, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı\'nın bir gayrimenkul şirketine hazırlattığı \'Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Raporu\'na dayanarak Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi\'nin koruma derecelerinin düşürüldüğünü söyledi. Gündüzyeli, \"Onaylanan Gökova paftası ile artık Akyaka, Özel Çevre Koruma Bölgesi olmaktan çıkarıldı. Bu girişimin durdurulması için Mimarlar Odası Muğla Şubesi\'nin yürütmeyi durdurma talebi ile açtığı, bizlerin de takipçisi olduğu dava devam ederken, ne yazık ki Çevre ve Şehircilik Bakanlığı halkın katılımından, şeffaflıktan uzak yeni adımlar atmaya devam ediyor\" dedi.

Gündüzyeli aynı saatlerde Bakanlığın düzenlediği ‘Akyaka\'nın Dünü, Bugünü ve Yarını\' başlıklı arama konferansını da eleştirdi.

\'AKYAKA, ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESİ DIŞINA ÇIKARILDI\'

Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü\'nün Bodrum\'da gerçekleştirdiği bilgilendirme toplantısında Akyaka için de projeler hazırlandığını öğrendiklerini ifade eden Zeynep Gündüzyeli şunları söyledi:

\"Halkın haberi dahi olmadan Akyaka, Özel Çevre Koruma Bölgesi\'nin dışına çıkarıldı. Akyakalıların kendi oluşturdukları vizyon ve sakin kent statüsü yok sayılarak kendilerinden habersiz birtakım projeler hazırlandı. Bugün burada çoktan hazır olduğunu duyduğumuz projelere uygun bir vizyon oluşturulmaya çalışıldığını anlıyoruz. Akyaka\'da ekoloji alanında faaliyet gösteren bileşenlerimizin toplantıya temsilci gönderebilmesi, ancak bizlerin sorgulaması sonucunda gerçekleşebildi. Akyaka\'nın Özel Çevre Koruma Bölgesi statüsünü geri verilmeli. Ula Belediye yönetimine de şu çağrıyı yapıyoruz; Sakin kent eylem planlarının Akyakalıların etkin katılımı ile birlikte oluşturulması için gerekeni yapınız. Ula Kent Konseyi\'nin kurulmasını artık daha fazla geciktirmeyiniz. Hükümet yetkililerine sesleniyoruz; Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi\'nin etkin korunabilmesi için yerinden yönetim şarttır. Akyakalıların ellerinden alınan yerinden yönetim hakkını iade ediniz.\"

Çevreciler basın açıklamasının ardından plajdan ayrıldı.



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