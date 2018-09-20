Cevat Soydaş'ta ilk gün geride kaldı

BURSA, (DHA) - 18\'inci Uluslararası Crowne Plaza Bursa Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası bugün oynanan iki maçla başladı. İlk gün karşılaşmalarında Gaziantep Basketbol, Pınar Karşıyaka\'yı yenerken; TOFAŞ ise Türk Telekom\'a uzatmada kaybetti.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ\'ın ev sahipliğinde bu yıl 18\'incisi gerçekleştirilen Uluslararası Crowne Plaza Bursa Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası\'nda heyecan başladı. Geçirdiği trafik kazası sonucu 2001 yılında hayatını kaybeden eski milli basketbolcu Cevat Soydaş anısına düzenlenen organizasyonun ilk gününde 2 maç oynandı. Nilüfer\'deki TOFAŞ Spor Salonu\'nda oynanan ilk maçta Gaziantep Basketbol ile Pınar Karşıyaka karşılaşırken, Gaziantep Basketbol İzmir temsilcisi karşısında parkeden 97-68\'lik skorla galip ayrıldı.

TOFAŞ UZATMADA KAYBETTİ

Günün ikinci maçında ise TOFAŞ, ligin yeni ekiplerinden Türk Telekom ile karşı karşıya geldi. Mücadeleye Diante Garrett, Sammy Mejia, Berkan Durmaz, Kyle Weems, Jeff Withey beşiyle başlayan mavi yeşilliler, 7\'nci dakikasını 15-8\'e önde geçtiği karşılaşmada ilk periyodu 22-16 üstün kapattı. İkinci çeyreğe etkili başlayan Türk Telekom 13\'üncü dakikada durumu eşitlerken (26-26) Bursa temsilcisi, Demonte Harper\'ın üçlükleriyle skoru elinde tuttu. TOFAŞ Basketbol Takımı, geriye düştüğü karşılaşmada Diante Garrett\'ın son saniye üçlüğüyle soyunma odasına 43-42 önde girdi.

Üçüncü periyota da Garrett\'ın üçlüğüyle başlayan mavi yeşilli ekip, ardından Kenny Kadji, Kyle Weems ve Jeff Withey\'in basketleriyle 24\'üncü dakikada farkı 8\'e çıkardı. Ancak başkent temsilcisi aranın açılmasına izin vermedi. Son çeyreğe 66-65 önde başlayan TOFAŞ, dördüncü periyodun başında bir kez daha geriye düştü. Son 5 dakikaya 74-73\'lük Türk Telekom üstünlüğüyle girilirken, Diante Garrett bitime 1.51 kala kaydettiği üçlükle skora denge getirdi: 81-81. Konuk ekip, son 15 saniyeye 87-84 önde girdi ancak Garrett, bu kez bitime 8 saniye kala bulduğu üç sayılık basketle maçı uzatmaya götürdü: 87-87. Karşılaşmanın uzatma bölümü de nefesleri keserken, Redding\'in üçlüğüne bitime 5 saniye kala üçlükle karşılık veren kaptan Mejia\'nın bu basketi TOFAŞ\'a galibiyeti getirmedi. Türk Telekom, Campbell\'ın son saniye basketiyle parkeden 103-102 galip ayrıldı.

Türk Telekom karşısında TOFAŞ\'ta ABD\'li oyun kurucu Diante Garrett 21 sayı, 3 ribaunt, 5 asistle en skorer isim olurken; Kyle Weems 15 sayı; Kenny Kadji 13 sayı; Barış Ermiş 11 sayı; Sammy Mejia 10 sayıyla maçı çift hanelerde tamamladı.

Yarın ise 16.30\'da Adatıp Sakarya BŞB ile Pınar Karşıyaka ve 19.00\'da Promitheas B.C. ile TOFAŞ maçları oynanacak.

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