CETA'da kader günü

AB ile Kanada arasında kararlaştırılan, ancak Belçika'nın Valon Bölge Parlamentosu'nun karşı çıkması nedeniyle tehlikeye giren Kapsamlı Ekonomi ve Ticaret Anlaşması'nın (CETA) geleceği bu akşam belli oluyor. AB Konseyi Başkanı Donald Tusk hafta sonunda yaptığı açıklamada Belçika'ya anlaşma ile ilgili olarak pazartesi akşamına kadar süre tanımıştı.

Valonlar geri adım atmıyor

Belçika'nın Valon Bölge Parlamentosu Başkanı Andre Antoine RTL Televizyonu'na yaptığı açıklamada, AB Konseyi Başkanı Donald Tusk'un bu açıklamasını eleştirdi. Antoine, "Böyle bir ültimatoma saygı duyulması beklenemez. Ültimatom ve tehditler demokrasinin bir parçası değildir" dedi. Antoine, CETA müzakereleri için yıl sonuna kadar süreye ihtiyaç olduğunu söyleyerek, anlaşma metninde çok büyük karışıklıklar bulunduğunu belirtti.

RTL Televizyonu, Belçika Başbakanı Charles Michel ile Valon Bölgesi Başbakanı Paul Magnette'in öğleden sonra biraraya gelerek son bir görüşme yapacağını duyurdu. Bu görüşmenin ardından AB Konseyi Başkanı Donald Tusk'un Belçika Başbakanı Charles Michel'le görüşmesi bekleniyor. Tusk, AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau bu akşam saatlerinde telefon görüşmesi yaparak, AB ile Kanada arasında perşembe günü Brüksel'de anlaşmanın imzalanıp imzalanmayacağı konusunu karara bağlayacak.

Kanada Ticaret Bakanı Chrystia Freeland geçen hafta Valon bölge hükümetiyle müzakerelerde ilerleme sağlanamaması nedeniyle öfkelenerek görüşmelerin sona erdiğini söylemişti. Freeland yaptığı açıklamada, "Kanada ile benzer görüşlere sahip olmasına rağmen AB şu anda Kanada ile uzlaşma sağlayacak kapasitede değil" şeklinde konuşmuştu.

AB yeni öneriler sundu

AB Komisyonu pazar günü Valon Bölge Hükümeti'ne, anlaşma ile ilgili kaygılarını ortadan kaldırmak amacıyla yeni öneriler sundu. İşsizlik oranının yüksek olduğu Valon Bölgesi'nde Valonlar, Kanada ile imzalanacak anlaşmanın tarım açısından dezavantajları beraberinde getireceği, hizmet sektöründeki standartların ve tüketiciyi koruyan uygulamaların azalacağı kaygısını taşıyor. Belçika beş federal yönetimin desteği olmadan anlaşmaya onay veremiyor.

AB ile Kanada arasında anlaşmanın perşembe günü Brüksel'de düzenlenecek törenle imzalanması planlanıyor. Valonların onay vermemesi halinde, imza töreninin iptal edilmesi bekleniyor.

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Reuters/afp, HT/BK