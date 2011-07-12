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Spor

Çeşme'de 'V1 Challenge' heyecanı!

Volkan Işık tarafından tasarlanıp üretilen ve gerçek bir yarış otomobili olarak doğan VOLKICAR, Türkiye’de bir benzeri daha yapılmamış organizasyonlarla yoluna tam gaz devam ediyor.

12 Temmuz 2011 03:00

 

Batur Fatih İLHAN
baturf@gmail.com
www.twitter/baturf



Türkiye motorsporları tarihinde her açıdan çok farklı faaliyet olan V1 Challenge Yarış Organizasyonu’nunun Ankara’da 20 bin kişiyi aşkın seyircinin önünde koşulan ilk yarışının ardından ikinci yarışı 16 Temmuz’da Çeşme’de gerçekleştirilecek.




Volkan Işık tarafından tasarlanıp üretilen ve gerçek bir yarış otomobili olarak doğan VOLKICAR, Türkiye’de bir benzeri daha yapılmamış organizasyonlarla yoluna tam gaz devam ediyor. V1 Challenge adı verilen yarış organizasyonu hem kuralları hem de şehir merkezlerinde yapılıyor olmasıyla Türkiye motorsporları tarihinde yepyeni bir sayfa açtı. Toplam yedi yarıştan oluşan V1 Challenge’ın ikinci yarışı 16 Temmuz Cumartesi - Çeşme şehir merkezinde gerçekleştirilecvek. Üstelik yarışın gece koşulacak olması heyecanı daha da arttırıyor.



Çeşme’de koşulacak yarış ikili kalkışlı eleme sistemi ile finale kalma esasına göre yapılacak. Bu yarışlarda her yarışmacı dört kez ikili kalkış şeklinde yarışacak. 20 pilot arasında en iyi zamanı yapan ilk dört pilot finale kalacak ve tekrar eleme usulü yapılacak yarışlar sonucu ilk üç dereceye girenler belli olacak.


Lassa, Telia Sonera, ISS Catering Services’in co-sponsorluk yaptığı V1 Challenge’ta Vakkorama, CMS, Power FM ve Medline destek co-sponsoru olarak katkı yapıyor. Yurtiçi Kargo, Tefal, Team 47, KYK, Ece Türkiye A.Ş, Derimod, Kaşmir Halı, Polimeks İnşaat, Serencebey, Active Academy, TV8, Little Ceasers, Nescafe Xpress, Dedeman gibi sektörlerinin önde gelen şirketleri ise araç sponsorluğu yapıyor.



Ayrıntılı bilgi için, lütfen:
Meltem Öztürk
0212 641 20 40 - 0532 686 31 83
meltemozturk@luce-hi.com


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