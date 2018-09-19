Çeşme'de sörf zamanı

İZMİR, (DHA)

Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) ve Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi koordinesinde düzenlenen TYF-DTO Rüzgar Sörfü Türkiye Ligi\'nin üçüncü ayağı ile Türkiye Şampiyonası, 20-23 Eylül tarihlerinde Çeşme Alaçatı\'da yapılacak.

Çağla Kubat Rüzgar Sörfü Yelken Kulübü\'nde düzenlenecek final yarışlarında 100 civarında sporcu büyük rekabet içinde yarışacak. Birinci ayağı 12-15 Temmuz tarihlerinde Ayvalık\'ta yapılan TYF-DTO İzmir Şubesi Rüzgar Sörfü Türkiye Ligi\'nin ikinci ayağı 2-5 Ağustos tarihlerinde Dikili Çandarlı\'da gerçekleştirildi.

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