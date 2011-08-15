Cesc Fabregas tekrar Barcelona'da

T24 - İngiliz devi Arsenal'in İspanyol kaptanı Cesc Fabregas, altyapısından yetiştiği Barcelona'ya 34 milyon Euro karşılığında transfer oldu.



Uzun zamandır gündemden düşmeyen transfer sonunda resmiyet kazandı. İspanyol futbolcu Cesc Fabregas, Katalan devi Barcelona'ya geri döndü. Bu gelişmeyi her iki kulübün resmi internet sitesi de doğruladı. Barcelona altyapısında yetişen ve 16 yaşındayken Arsenal'e transfer olan Fabregas, 24 yaşında yuvaya geri dönüş yaptı. Yıldız futbolcu, 8 yıl aranın ardından Katalan ekibine geri dönmüş oldu.



İspanyol futbolcu, Pazartesi günü sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imza atacak.



Arsenal Menajeri Arsene Wenger ise transfer hakkında Londra ekibinin resmi internet sitesine yaptığı açıklamada, Fabregas'ın Barcelona'ya dönme arzusunu anladığını dile getirerek, "Açıkçası Cesc'in takımdan ayrılmasını istemedik, fakat Cesc'in yetiştiği kulübe dönme arzusunu anlıyorum. Bu yüzden Barcelona'nın teklifini kabul ettik. Cesc'e Arsenal'e katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz ve kariyerinde başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı.



8 yıl boyunca Arsenal forması giyen ve kaptanlığa kadar yükselen Cesc Fabregas, 303 müsabakada forma giydi ve 57 kez ağları havalandırdı. İspanyol yıldız, Londra ekibinin A takımında en genç yaşta giyen isim olurken, en genç yaşta gol kaydeden isim olmayı da başardı.





