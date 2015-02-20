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Yaşam
Deutsche Welle

Cesar Sinema Ödülleri sahiplerini buluyor

'Fransa'nın Oscar'ı' olarak bilinen Cesar Sinema Ödülleri, bu akşam düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak.

20 Şubat 2015 11:06

40'ıncı kez dağıtılacak olan Cesar Sinema Ödülleri'nde bu yıl iki film büyük ödülün favorisi olarak görülüyor.

Her iki film de moda tasarımcısı Yves Saint Laurent'in hayatını konu alıyor. Bertrand Bonello'nun imzasını taşıyan "Saint Laurent" 10 ayrı dalda ödüle aday gösterildi.

Yönetmenliğini Jalil Lespert'in yaptığı "Yves Saint Laurent" filmi 7 ayrı dalda ödül için yarışıyor.

Mali'de İslamcıların büyük yıkımını konu alan "Timbuktu" da 8 dalda aday gösterilerek bu yılki Cesar Ödülleri'nin öne çıkan yapımlarından oldu.

ABD'li aktör Sean Penn'in "Cesar Onur Ödülü"ne layık görülmesi bekleniyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

OscarCesar SinemaYves Saint LaurentBonelloLaurent34;Jalil LespertSaint Laurent34;CesarSean PennOnurDeutsche Welle Türkçe DW/AFP/NH/AG

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