Cesar Sinema Ödülleri sahiplerini buluyor

40'ıncı kez dağıtılacak olan Cesar Sinema Ödülleri'nde bu yıl iki film büyük ödülün favorisi olarak görülüyor.

Her iki film de moda tasarımcısı Yves Saint Laurent'in hayatını konu alıyor. Bertrand Bonello'nun imzasını taşıyan "Saint Laurent" 10 ayrı dalda ödüle aday gösterildi.

Yönetmenliğini Jalil Lespert'in yaptığı "Yves Saint Laurent" filmi 7 ayrı dalda ödül için yarışıyor.

Mali'de İslamcıların büyük yıkımını konu alan "Timbuktu" da 8 dalda aday gösterilerek bu yılki Cesar Ödülleri'nin öne çıkan yapımlarından oldu.

ABD'li aktör Sean Penn'in "Cesar Onur Ödülü"ne layık görülmesi bekleniyor.