T24 LogoT24 Logo
Yaşam
Deutsche Welle

Cesar Sinema Ödülleri sahiplerini buldu

''Fransa'nın Oscar'ı'' olarak bilinen Cesar Sinema Ödülleri'ne bu yıl ''Timbuktu" filmi damgasını vurdu.

21 Şubat 2015 13:10

Moritanyalı yönetmen Abdurrahman Sissako'nun imzasını taşıyan ''Timbuktu, ''en iyi film'' seçildi. Timbuktu, ayrıca ''en iyi yönetmen'', ''en iyi senaryo'', ''en iyi montaj'', ''en iyi ses'', ''en iyi görüntü'' ve ''en iyi müzik'' olmak üzere toplam 7 dalda ödüle layık görüldü.

En iyi kadın oyuncu ödülünü Adèle Haenel, "Les Combattants" filmindeki performansıyla alırken, en iyi erkek oyuncu ödülü "Yves Saint Laurent" filminde başrolü oynayan Pierre Niney'in oldu.

Bu yıl 40'ıncı kez dağıtılan Cesar Sinema Ödülleri'nde Kristen Stewart'a en iyi yardımcı kadın oyuncu, Sean Penn'e ise ''Cesar Onur Ödülü'' verildi. Alman yönetmen Wim Wenders de "Das Salz der Erde" (Dünyanın tuzu) adlı yapımıyla "belgesel" dalında ödülün sahibi oldu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

OscarCesar SinemaMoritanyalıAbdurrahman SissakoAdèle HaenelCombattants34;Saint Laurent34;Pierre NineyKristen StewartSean PennOnurWim WendersSalzErde34;Deutsche Welle Türkçe DW/AFP/NH

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24