Cesar Sinema Ödülleri sahiplerini buldu

Moritanyalı yönetmen Abdurrahman Sissako'nun imzasını taşıyan ''Timbuktu, ''en iyi film'' seçildi. Timbuktu, ayrıca ''en iyi yönetmen'', ''en iyi senaryo'', ''en iyi montaj'', ''en iyi ses'', ''en iyi görüntü'' ve ''en iyi müzik'' olmak üzere toplam 7 dalda ödüle layık görüldü.

En iyi kadın oyuncu ödülünü Adèle Haenel, "Les Combattants" filmindeki performansıyla alırken, en iyi erkek oyuncu ödülü "Yves Saint Laurent" filminde başrolü oynayan Pierre Niney'in oldu.

Bu yıl 40'ıncı kez dağıtılan Cesar Sinema Ödülleri'nde Kristen Stewart'a en iyi yardımcı kadın oyuncu, Sean Penn'e ise ''Cesar Onur Ödülü'' verildi. Alman yönetmen Wim Wenders de "Das Salz der Erde" (Dünyanın tuzu) adlı yapımıyla "belgesel" dalında ödülün sahibi oldu.