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Kültür-Sanat

'Cesar' ödülleri dağıtıldı

Fransa'da 75 yıllık “Cesar” sinema ödülü bu yıl Martin Provost'un yönettiği “Seraphine” adlı filme verildi.

28 Şubat 2009 02:00

Fransa'da 75 yıllık “Cesar” sinema ödülü bu yıl Martin Provost'un yönettiği “Seraphine” adlı filme verildi. Film, toplam 7 dalda ödül kazandı.

I. Dünya Savaşı'nın arifesinde hizmetçi kız ve ressam “Senlisli Seraphine”i canlandıran Yolande Moreau, 56. doğum gününde “en iyi kadın oyuncu” Cesarını kazandı. Moreau aynı zamanda yönetmen.

En iyi erkek oyuncu Cesar'ını bir gangsteri canlandıran Vincent Cassel aldı.
Amerikalı oyuncu Dustin Hoffman (71) “Özel Cesar” ödülünü alırken, sevinçten, “Hey! Ben daha bitmedim” diye seslendi. Derin sinema kökü bulunan Fransa'nın Cesar ödülü, dünya medyasınca “Fransa'nın, Amerikan Sinema Bilimi ve Sanatları Akademisi'nin Oscarına denk” gösteriliyor.

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