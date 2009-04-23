Cerrah görevini devretti

İstanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında makamını Şişli 19 Mayıs İlköğretim Okulu öğrencisi Zeynep Hacıoğlu'na devretti.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine gelen Şişli 19 Mayıs İlköğretim Okulu'ndan 10 öğrenci ile okul müdürü ve bir öğretmen, Cerrah'ı makamında ziyaret etti.



Burada bir konuşma yapan Cerrah, İstanbul'da bir gün bir kadının emniyet müdürü olmasını arzu ettiklerini belirterek, "İnşallah önümüzdeki yıllarda ilimizde bir bayan emniyet müdürünü görürüz. İlçelerimizde görüyoruz. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde de bir bayan mutlaka görev alacaktır ileride ve başarıyla da görevi yürütecektir" dedi.



Cerrah, daha sonra da makamını okulun öğrencilerinden Zeynep Hacıoğlu'na devretti.



Hacıoğlu'na, "Alo Kanka" projesinden sorumlu İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Hayati Yılmaz tarafından projeye ilişkin bilgi verildi.



Cerrah da öğrencilere, kendilerini rahatsız eden bir durumla karşılaştıklarında "Alo Kanka"ya her türlü sorunlarını yazabileceklerini ifade etti.



"Alo Kanka"ya bir mesajla ulaşılabileceğini dile getiren Cerrah, "Böylece etraftan da kimse görmez. Her türlü probleminizi, çevrede gördüğünüz problemleri aktarabilirsiniz. Biz de hemen ekip göndeririz oraya... Okul çevresinde bulunan polislerimiz var, 'okul polislerimiz' var. Onlarla irtibat kurmak suretiyle süratle size ulaşmaları sağlanacak" diye konuştu.

