Çerkezköy'de orman yangını

Şaban KARDEŞ/ÇERKEZKÖY (Tekirdağ), (DHA) - TEKİRDAĞ\'ın Çerkezköy İlçesi\'de meşe ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda çıkan yangında 2 dekarlık alan zarar gördü.

Çerkezköy\'ün Veliköy Mahallesi, Vatan Caddesi üzerinde bulunan ormanlık alanda akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu alevler, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yaklaşık 2 dekarlık alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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