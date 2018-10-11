Cephanelik gibi ev

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Suat PALA/VEZİRKÖPRÜ (Samsun), (DHA)- SAMSUN'un Vezirköprü ilçesinde, bir eve yapılan operasyonda, uzun namlulu tüfek ile çok sayıda tabanca parçası ve mühimmat ele geçirildi

11 Ekim 2018 16:55

Suat PALA/VEZİRKÖPRÜ (Samsun), (DHA)- SAMSUN\'un Vezirköprü ilçesinde, bir eve yapılan operasyonda, uzun namlulu tüfek ile çok sayıda tabanca parçası ve mühimmat ele geçirildi. Ev sahibi Tuncay K. (53) gözaltına alındı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube ekipleri, Taşkale Mahallesi’nde bir eve baskın düzenledi. Evde yapılan aramada kalaşnikof marka uzun namlulu tüfek, 2 kalaşnikof şarjörü, 58 kalaşnikof mermisi, 15 tabanca şarjörü, 39 tabanca kabzası aparatı, 11 tabanca mermisi, av tüfeği, kuru sıkı tabanca, 15 sikke ve define arama dedektörü ele geçirildi. Ev sahibi Tuncay K.,gözaltına alındı.

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