CEO'ların ajandasında en önemli öncelik “kurumsal dayanıklılık”

İstanbul, 17 Ocak (DHA) – Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) tarafından bu yıl 11’incisi düzenlenen Kurumsal Yönetim Zirvesi’nde, StratejiCo. ve EY danışmanlık şirketleri işbirliğiyle hazırlanan, \"Kurumsal Esneklik ve Dayanıklılık Araştırması\"nın ilk sonuçları açıklandı. Doğuş Otomotiv, Akkök Holding, Renault Mais, Türk Hava Yolları, Tofaş, Turcas Petrol, Allianz, Sütaş, İnci Holding ve Kibar Holding gibi 18 şirketin CEO’sunun katıldığı araştırmaya göre, belirsizlik dönemlerine hazırlık için CEO’ların önceliği \"Kurumsal Dayanıklılık\" olarak öne çıktı.

Kurumsal yönetim anlayışının gelişmesi ve bu alandaki iyi uygulamaların artırılması misyonuyla faaliyet gösteren TKYD, 11. Kurumsal Yönetim Zirvesi’nde ilk sonuçlarını açıkladığı “Kurumsal Esneklik ve Dayanıklılık” araştırmasının ilk sonuçlarına göre CEO’lar, belirsizlik dönemlerinde kurumsal dayanıklılığın, krizlere hazırlıklı olmak ve rekabet avantajını korumak için ajandalarının en önemli önceliği olduğu konusunda hemfikir.

İş hayatından 223 profesyonelin görüşüne de başvurulan araştırma sonucunda oluşturulacak veri tabanının, her yıl alınacak yeni verilerle geliştirilmesi hedefleniyor. Araştırmanın sonuçlarının tamamı Haziran ayında bir raporla kamuoyuna açıklanacak.

Araştırma kapsamında 18 şirketin CEO’suyla bire bir görüşmeler yapıldığını kaydeden ve araştırmanın ilk sonuçlarını değerlendiren StratejiCo. Kurucu Ortağı ve TKYD Yönetim Kurulu Üyesi Selim Oktar, “Türkiye’deki yöneticiler, VUCA (Değişken-volatile, belirsiz-uncertain, karmaşık-complex ve muğlak-ambigious) olarak adlandırılan belirsizlik dönemlerinde, kurumsal dayanıklılığın, krizlere hazırlıklı olmak ve rekabet avantajını korumak için çok önemli olduğunun farkında. Ancak harekete geçmek için bir yol haritasına ihtiyaç var” dedi.

En önemli riskler jeopolitik, itibar, terör ve teknolojik

Araştırma, CEO’lara göre en önemli risklerin, jeopolitik, itibar, terör, doğal afetler, toplumsal olaylar ve siber saldırılar olduğunu ortaya koyuyor.

Yönetim kurullarının işlevinde ise CEO’lar, “Aynı ekolden gelen insanlar, aynı fikre sahip insanlar kurumun dayanıklılığı azaltır. Doğru karar alabilmek için mutlaka farklı fikirlerden ve disiplinlerden gelen insanlar olmalı” görüşünde ortaklaşıyor.

CEO’lar, “Kurumsal Esneklik ve Dayanıklılık Nasıl Sağlanır?” sorusuna ise, “kurumsal yönetim konusunda farkındalığın artmasıyla, sermayenin doğru yönetimiyle, liderlikle, insan kaynağıyla ve teknolojiyle” yanıtını veriyor.