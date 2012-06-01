Cennet Koy Göcek'te maganda terörü

Yazar-şair Cezmi Ersöz ve müzisyen-besteci Vedat Sakman ile oğlu Kutsal Sakman, Muğla’nın Fethiye ilçesine bağlı Göcek beldesinde 3 kişinin saldırısı sonucu çeşitli yerlerinden yaralandı.

Milliyet'in haberine göre,olay önceki gece sahneye çıkan Vedat Sakman’ın programı öncesinde meydana geldi. Vedat Sakman’ın oğlu Kutsal Sakman’ın işletmeciliğini yaptığı eğlence yerinde programa çıkmaya hazırlanan Vedat Sakman’a önce “Çalacaksan çal, çalgıcı” diyerek sözlü tacizde bulunan Y.A., daha sonra masadaki bardağı Vedat Sakman’ın başına attı.

Y.A.’nın arkadaşları İ.T. ve B.O.’nun da karıştığı kavgaya, Sakman’ı dinlemek için eşi Dila Ersöz’le birlikte Bodrum’dan gelen Cezmi Ersöz de müdahale etti. Kavgada Vedat Sakman, başına isabet eden bardakla yaralanırken, saldırganları engellemeye çalışan Cezmi Ersöz’ün yumruk darbeleriyle burnu kırıldı. Kaburgaları zedelenen Kutsal Sakman da atılan şişeyle yüzünden yaralandı.

İşletmede büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. Ölümle tehdit edilen Vedat Sakman ve Cezmi Ersöz, Göcek Jandarma Karakol Komutanlığı’na giderek saldırganlardan şikâyetçi oldu. Karakolda ifadesi alınan saldırganlar ise ardından serbest bırakıldı.



Vedat Sakman ve Cezmi Ersöz geceyi hastanede geçirdikten sonra dün kontrol için yeniden hastaneye gitti. Cezmi Ersöz, olayın açık bir ’maganda saldırısı’ olduğunu söyledi. Ölümcül bir saldırıya maruz kaldıklarını söyleyen Vedat Sakman ise “Sözlü olarak kendilerini uyardıktan sonra fiili olarak saldırıya geçtiler” dedi.