Cenk'li Everton'dan 1 puan

Everton - Huddersfield Town: 1 - 1

İSTANBUL,(DHA)

Premier Lig\'in 4\'üncü haftasında Everton, sahasında Huddersfield Town ile 1-1 berabere kaldı.

Cenk Tosun\'un formasını giydiği Everton, Premier Lig\'in 4\'üncü haftasında Huddersfield Town\'u konuk etti. Goodison Park\'ta oynanan karşılaşmada konuk ekip, 34\'üncü dakikada Billing\'in attığı golle 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekibin bu gole cevabı geçikmedi. 36\'ncı dakikada Dominic Calvert-Lewin skora denge getirdi. Karşılaşmada başka gol olmadı ve mücadele 1-1\'lik skorla tamamlandı. Bu sonuçla Everton, 4\'üncü haftada 3\'üncü bereberliğini elde etti.

Milli futbolcu Cenk Tosun, mücadeleye ilk 11\'de başlerken 90 dakika sahada kaldı.