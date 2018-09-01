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Spor

Cenk'li Everton'dan 1 puan

Everton - Huddersfield Town: 1 - 1 İSTANBUL,(DHA) Premier Lig'in 4'üncü haftasında Everton, sahasında Huddersfield Town ile 1-1 berabere kaldı

01 Eylül 2018 21:57

Everton - Huddersfield Town: 1 - 1

İSTANBUL,(DHA)

Premier Lig\'in 4\'üncü haftasında Everton, sahasında Huddersfield Town ile 1-1 berabere kaldı. 
Cenk Tosun\'un formasını giydiği Everton, Premier Lig\'in 4\'üncü haftasında Huddersfield Town\'u konuk etti. Goodison Park\'ta oynanan karşılaşmada konuk ekip, 34\'üncü dakikada Billing\'in attığı golle 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekibin bu gole cevabı geçikmedi. 36\'ncı dakikada Dominic Calvert-Lewin    skora denge getirdi. Karşılaşmada başka gol olmadı ve mücadele 1-1\'lik skorla tamamlandı. Bu sonuçla Everton, 4\'üncü haftada 3\'üncü bereberliğini elde etti.
Milli futbolcu Cenk Tosun, mücadeleye ilk 11\'de başlerken 90 dakika sahada kaldı.

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