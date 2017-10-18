Cenk Tosun fırtınası

İSTANBUL, (DHA)- BEŞİKTAŞ, Cenk Tosun\'un golleriyle Monaco\'yu 2-1 mağlup etti ve Şampiyonlar Ligi\'nde tarih yazdı. Yıldız golcü ise bu performansı ile değerine değer kattı.

Beşiktaş adına sezonun yıldızı Cenk Tosun, Şampiyonlar Ligi\'nde yine boş geçmedi! Siyah-beyazlılar, geçen sezonun Fransa şampiyonu Monaco\'u deplasmanda Cenk\'in golleriyle 2-1 mağlup etti ve Devler Ligi\'nde tarih yazarak bir üst tur için büyük avantaj sağladı.

Attığı iki golle, Şampiyonlar Ligi\'nde gecenin en iyi performanslarından birini gösteren Cenk Tosun ise Avrupa\'nın gündemine oturdu.

\'CENK TOSUN, ZEHİR GİBİ\'

Monaco\'da ağları iki defa sarsarak Şampiyonlar Ligi\'nde bu sezonki üçüncü golünü atan Cenk Tosun, Fransa\'da da manşetlerdeydi.

Fransız basını, Beşiktaş\'ın bu galibiyetindeki en büyük payı Cenk Tosun\'a verirken, dünyaca ünlü futbol dergisi France Football, Cenk Tosun için \'Zehir gibi\' tabirini kullandı.

CRYSTAL PALACE İZLEDİ!

26 yaşındaki golcü, gösterdiği bu performansla da fiyatını artırmayı başardı. Premier Lig ekiplerinin transfer listesinde bulunan Cenk Tosun\'u, Crystal Palace\'ın Futbol Direktörü Dougie Freedman da Monaco karşısında stadyumdan izledi.

Cenk\'in bir diğer Premier Ligi ekibi Newcastle United\'ın da transfer listesinde olduğu biliniyor.

FİKRET ORMAN: OYUNCULARIM MAL DEĞİL!

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Monaco maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Beşiktaş\'ın hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi\'nde hedeflerinin olduğunu söyleyen Orman; \"Benim futbolcularım mal değil. Basında ücret falan yazılıyor ama hepsi hikayeden\" diyerek, yıldız golcünün devre arasında takımdan gitmesine sıcak bakmadığını belli etti.

GİDERSE REKOR OLACAK!

Sezon başında bonservisine 20 milyon Euro teklif edilen ancak Şenol Güneş\'in veto etmesi sonrası takımda kalan Cenk Tosun, gösterdiği üstün performans ile değerini katladı. Cenk\'in, Avrupa\'ya transfer olması durumunda Türkiye rekoru kırması bekleniyor.

Türkiye\'den Avrupa\'ya transfer olan en pahalı oyuncu Elvir Balic. Boşnak oyuncu, 1999 yılında Fenerbahçe\'den Real Madrid\'e 16.3. milyon Euro\'ya transfer olmuştu. Avrupa\'ya giden en pahalı Türk oyuncu ise Cengiz Ünder. Genç yıldız, bu sezonun başında İtalyan devi Roma\'ya 15 milyon Euro\'ya imza atmıştı.

CENK TOSUN SIRRINI AÇIKLADI

Beşiktaş adına gecenin kahramanı Cenk Tosun, bu sezonki başarılı performansının sırrı olarak hep çok çalışmasını gösterdi. Monaco maçı sonrası açıklamalarda bulunan Cenk; \"Ben hem takımla hem de bireysel olarak çalışmalarımı yapıyorum. İyi olmayan, eksik yönlerimi geliştirmeye çalışıyorum. Böyle kaliteli takım arkadaşlarına sahip olmam sebebiyle de bu sıkı çalışmalarımın meyvesini alıyorum\" dedi.