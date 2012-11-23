Anne karnındaki bebekler esniyor mu?

İngiltere'de yapılan araştırmayla ceninlerin esnediği ve esnemenin cenin gelişimiyle yakından ilgili olduğu belirlendi.

Durham Üniversitesi'nde Nadja Reissland başkanlığındaki bir ekip, anne rahmindeki ceninin ağız hareketlerini takip ederek esneyip esneyemediğini araştırma amacıyla sekizi kız, yedisi erkek toplam 15 ceninin ağız hareketlerini, hamileliğin 24, 28, 32 ve 36'ıncı haftalarında gözlemledi. Her seferinde ceninin ultrasondaki görüntüleri 20 dakika boyunca videoya kaydedildi.

PloS One bilim dergisinde açıklananan araştırma sonuçlarında, ceninin ağzını mümkün olduğunca uzun süre tutarak sonrasında kapattığı her hareket, 'esneme' şeklinde kayıtlara geçirildi. Daha kısa süreli ağız hareketleri ise 'ağzın açılıp, kapanması' şeklinde nitelendirildi.

Araştırmacılar, toplam 58 video kaydında toplam 56 esneme, 27 tane ise 'ağzın açılıp, kapanması hareketi' tespit etti.



Burada dikkat çeken nokta, ceninlerin 36 haftalıkken, yani doğumdan çok kısa süre önce ağızlarını açıp kapamaması. Bu nedenle bilim insanları esnemenin, ceninin gelişimiyle yakından ilgili olduğu görüşünü dile getiriyor.

Bu noktada öne sürülen tezlerden birisi, stres hormonu kortizolün kandaki konsantrasyonunun esnemede büyük rol oynayabileceği. Bilim insanları bu nedenle anne rahmindeki ceninlerle ilgili yapılacak bundan sonraki araştırmalarda, hamilelerin kanındaki kortizol değerlerinin de ölçülmesi gerektiğini vurguluyor. Araştırmacılar ancak bu ölçümlerden sonra kesin bir tespitte bulunulabileceğini belirtiyor.

(Deutsche Welle Türkçe)