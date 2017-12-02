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Spor

Cengiz'li Roma rahat kazandı

Roma - SPAL: 3-1 Milli oyuncu Cengiz Ünder maça ilk 11'de başladı İSTANBUL, (DHA) İtalya Ligi (Serie A) 15'inci hafta mücadelesinde Roma, SPAL'ı 3-1 mağlup etti

02 Aralık 2017 02:15

Roma - SPAL: 3-1

Milli oyuncu Cengiz Ünder maça ilk 11\'de başladı

İSTANBUL, (DHA)

İtalya Ligi (Serie A) 15\'inci hafta mücadelesinde Roma, SPAL\'ı 3-1 mağlup etti.
Roma Olimpiyat Stadyumu\'nda oynanan mücadelenin 9\'uncu dakikasında Felipe direkt kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı ve SPAL\'ı 10 kişi bıraktı. 19\'uncu dakikada gol perdesini Edin Dzeko açtı. Boşnak oyuncu ev sahibi ekibi 1-0 öne geçirdi. 32\'nci dakikada Kevin Strootman farkı 2\'ye çıkartırken, ilk yarı da bu skorla tamamlandı.
Mücadelenin 53\'üncü dakikasında Lorenzo Pellegrini, fileleri havalandırarak maçtaki durumu 3-0\'a getirdi. 55\'inci dakikada SPAL\'dan Viviani golü bularak farkı 2\'ye indirse de bu gol deplasman ekibi için yeterli olmadı. Roma, mücadeleden 3-1 galip ayrılarak puanını 34\'e yükseltirken, SPAL 10 puanda kaldı.
Milli oyuncu Cengiz Ünder mücadeleye Roma formasıyla ilk 11\'de başlarken, 64\'üncü dakikada yerini Patrik Schick\'e bıraktı.

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