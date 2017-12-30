Cengiz'li Roma evinde takıldı

Roma - Sassuolo: 1-1

İSTANBUL, (DHA)

İtalya Ligi 19\'uncu hafta mücadelesinde Roma, kendi sahasında Sassuolo ile 1-1 berabere kaldı.

Roma Olimpiyat Stadyumu\'nda oynanan müsabakada ev sahibi ekibin golünü 31\'inci dakikada Lorenzo Pellegrini kaydederken, deplasman ekibine beraberliği getiren golü 78\'inci dakikada Simone Missiroli attı.

Milli oyuncu Cengiz Ünder maça yedek kulübesinde başlarken 81\'inci dakikada, Roma\'nın tek golünü kaydeden Pellegrini\'nin yerine oyuna dahil oldu.

Bu sonuçla birlikte Roma 39, Sassuolo 21 puana yükseldi.