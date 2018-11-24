Cengiz'li Roma deplasmanda mağlup

Udinese - Roma: 1-0

İSTANBUL (DHA) - İtalya Serie A\'nın 13\'üncü hafta mücadelesinde Cengiz Ünder\'in formasını giydiği Roma deplasmanda Udinese\'ye 1-0 mağlup oldu.

İtalya Serie A\'nın 13\'üncü haftasında Roma deplasmanda Udinese ile karşılaştı. Maçın tek golünü 54\'üncü dakikada Udinese\'den Rodrigo De Paul kaydetti. Milli futbolcu Cengiz Ünder karşılaşmaya yedek kulübesinde başlarken, 64\'üncü dakikada Hollandalı futbolcu Justin Kluivert\'in yerine oyuna dahil oldu.

Bu sonuçla Roma 19 puanda kalırken, Udinese puanını 12\'ye yükseltti.