Cengiz'den 1 gol, 1 asist 

Parma - Roma: 0 - 2

İSTANBUL,(DHA)

Roma deplasmanda Parma\'yı 2-0 mağlup etti.

İtalya Serie A\'nın 19\'uncu haftasında Cengiz Ünder\'in formasını giydiği Roma, Parma\'nın konuğu oldu. Ennio Tardini Stadyumu\'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0\'lık eşitlikle sona erdi. Mücadelenin 58\'inci dakikasında Cengiz Ünder\'in asistinde Cristante, konuk ekibi öne geçiren golü kaydetti. 75\'inci dakikada sahneye çıkan Cengiz Ünder skoru 2-0\'a getiren golü kaydetti. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Roma deplasmanda Parma\'yı 2-0\'a mağlup etti. Karşılaşmayı 1 gol, 1 asistle tamamlayan Cengiz Ünder bu sezon ligde 3\'üncü golünü atıp, 5\'inci asistini yaptı.

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