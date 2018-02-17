Cengiz varsa sorun yok!

Udinese - Roma: 0-2

İSTANBUL, (DHA)

İtalya Serie A\'nın 25\'inci haftasında Cengiz Ünder\'in formasını giydiği Roma, deplasmanda Udinese\'yi 2-0 mağlup etti.

Friuli Stadyumu\'nda oynanan karşılaşmada konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 70\'inci dakikada Cengiz Ünder ve 90\'ıncı dakikada Diego Perotti kaydetti. Milli oyuncu Cengiz Ünder karşılaşmaya ilk 11\'de başlarken, 88\'inci dakikada yerini Gregoire Defrel\'e bıraktı. Öte yandan Cengiz Ünder, Roma formasıyla çıktığı son 3 maçta rakip filelere 4 gol bırakmayı başardı.

Bu sonuçla birlikte Roma puanını 50\'ye yükseltirken, Udinese 33 puanda kaldı.

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