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Spor

Cengiz Ünder'li Roma'dan net galibiyet

Maça ilk 11'de başlayan Ünder 75 dakika sahada kaldı Roma - Hellas Verona: 3 - 0 İSTANBUL,(DHA) İtalya Serie A Ligi'nin 4'üncü haftasında Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Roma, Hellas Verona'yı 3-0 yendi

17 Eylül 2017 02:42

Maça ilk 11\'de başlayan Ünder 75 dakika sahada kaldı

Roma - Hellas Verona: 3 - 0

İSTANBUL,(DHA)

İtalya Serie A Ligi\'nin 4\'üncü haftasında Olimpiyat Stadyumu\'nda oynanan karşılaşmada Roma, Hellas Verona\'yı 3-0 yendi.
Cengiz Ünder karşılaşmaya ilk 11\'de başlarken, maçın 75\'inci dakikasında yerini Brezilyalı genç oyuncu Gerson\'a bıraktı. Roma\'ya galibiyeti getiren golleri 22\'inci dakikada Nainggolan, 33 ve 61\'inci dakikalarda ise Dzeko kaydetti.
Öte yandan Verona\'da Samuel Souprayen 69\'uncu dakikada gördüğü ikinci sarı kartın ardından kalan dakikalarda takımını 10 kişi bıraktı.

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