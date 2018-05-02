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Spor

Cengiz Ünder'li Roma, mucize peşinde

Roma, Liverpool maçının hazırlıklarını tamamladı Esma ÇAKIR / ROMA, (DHA) UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Cengiz Ünder'in formasını terlettiği İtalyan temsilcisi Roma, İngiltere'nin Liverpool takımı ile yarın TSİ 21

02 Mayıs 2018 00:13

Roma, Liverpool maçının hazırlıklarını tamamladı

Esma ÇAKIR / ROMA, (DHA)

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Cengiz Ünder\'in formasını terlettiği İtalyan temsilcisi Roma, İngiltere\'nin Liverpool takımı ile yarın TSİ 21.45\'te Roma Olimpiyat Stadyumu\'nda karşı karşıya gelecek.
İlk maçta deplasmanda aldığı 5-2\'lik mağlubiyetin ardından kendi sahasında tur için mücadele edecek Roma, çeyrek finalde gerçekleştirdiği mucizeyi yarı finalde de tekrarlamak hedefinde. İtalyan ekibi çeyrek finalde Barcelona\'yı 4-1\'in rövanşında kendi sahasında 3-0 mağlup ederek büyük bir sürprize imza atmış ve adını yarı finale yazdıran taraf olmuştu.
ROMA, LIVERPOOL MAÇINA HAZIR
AS Roma, kritik Liverpool mücadelesi öncesi hazırlıklarını tamamladı. Jürgen Klopp\'un takımına karşı Roma Olimpiyat Stadı\'nda mücadele edecek olan İtalyan ekibi, Trigoria kasabasındaki tesislerinde gerçekleştirilen son antrenmanını basın mensuplarına açtı.  
İlk 15 dakikası basına açık olarak yapılan antrenmanda sarı kırmızılı takımın oyuncuları ısınma hareketleri yaptı. 
Başkent ekibinin oyuncuları, Liverpool\'daki karşılaşma öncesi Roma taraftarları ile giriştiği kavgada ağır yaralanan ve halen komada olan 53 yaşındaki İngiliz Sean Cox\'u da unutmadı. Romalı oyuncular antrenmana, \"Forza Sean (Dayan Sean)\" yazılı formalarla çıkarak, rakip takım taraftarına desteklerini ortaya koydu. 
ROMA\'DA YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI
Öte yandan, Liverpool\'da yaşanan bu talihsiz olayın benzerinin tekrarlanmaması için Roma\'da yoğun güvenlik önlemleri alındı. 
5 bin Liverpool taraftarının kente gelmesi beklenirken, 1500\'e yakın polisin maç günü görev yapacağı açıklandı. 
Polis yetkilileri, Liverpool taraftarlarının hiçbir engelle karşılaşmayacağını, onların tarihi şehrin tadını çıkarmalarını sağlayacaklarını ve herhangi bir taşkınlık yaşanmasına karşın çok sayıda güvenlik görevlisinin çalışacağını belirtti.   
Alınan tedbirler arasında kent merkezindeki dükkanların, 1 Mayıs akşamından maçın ertesi sabahına kadar dışarıya içki satışı da yasaklandı. 
Bu arada, teknik direktör Eusebio Di Francesco\'nun belirlediği 21 kişilik maçın kadrosunda Cengiz Ünder de kendisine yer buldu.

FOTOĞRAFLI

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- AS Roma\'nın son antrenmanından görüntüler
- Cengiz Ünder\'in antrenmandan görüntüleri

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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