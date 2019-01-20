Cengiz Ünder Roma'yı üzdü!

Roma forması giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, en az bir ay sahalardan uzak kalacak.

Roma'nın Torino'yu 3-2 yendiği maçın 5. dakikasında sakatlığı nedeniyle oyunu terk etmek zorunda kalan Cengiz Ünder'den kötü haber geldi. Sol uyluğundan sakatlık geçiren milli oyuncu en az 1 ay sahalardan uzak kalacak.

Roma Teknik Direktörü Eusebio Di Francesco, futbolcunun durumuyla ilgili yaptığı açıklamada "Cengiz bir süre sahalardan uzak kalacak, o kesin. Bir adale sakatlığı geçirdi. Uzun bir zaman oynayamayacak" dedi.

2018 yılı için yapılan oylamada taraftarlar tarafından geride kalan senenin en iyi oyuncusu seçilen Cengiz, UEFA tarafından da yılın genç oyuncularından kurulu en iyi kadrosuna alınmıştı.

Yıldız oyuncu bu sezon forma giydiği 24 maçta 6 gol atıp, 9 asist kaydetti.