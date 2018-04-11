Cengiz Ünder, kariyerinde koşmaya devam ediyor

İbrahim ALİOĞLU-İSTANBUL,(DHA) - UEFA Şampiyonlar Ligi\'nde yarı finale çıkan Roma\'nın yıldız futbolcusu Cengiz Ünder, takımını finale taşıması durumunda 5\'inci Türk oyuncu olacak. Ayrıca Cengiz, finalde forma giyen en genç Türk futbolcu olma şansını da elde edecek.

Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk karşılaşmasında Cengiz Ünder\'in sakatlığı nedeniyle forma giyemediği mücadeleyi 4-1 kaybederek tur şansını zor sokan Roma, rövanş karşılaşmasında Barcelona\'yı 3-0 mağlup ederek büyük bir sürprize imza attı. Roma\'nın Türk futbolcusu Cengiz Ünder de galibiyetin ve turun hazırlayıcısı oldu. Cengiz, Şampiyonlar Ligi çeyrek final karşılaşmasında takımının en az 3 farklı kazanması gereken mücadelede maçın 2-0 devam ettiği anda 73\'üncü dakikada Patrick Schick\'in yerine oyuna girerek, 82\'nci dakikada Kostas Manolas\'ın golünü hazırlayan isim oldu.

Şampiyonlar Ligi\'nde gol atan en genç Türk oyuncu olan Cengiz, kupayı kaldırması durumunda ilk kez de kupayı kazanan Türk isim olacak. Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Shakhtar Donetsk karşısında gol atan Cengiz Ünder, Şampiyonlar Ligi\'nde gol atan en genç Türk futbolcu olmuştu.

İtalya Serie A\'da Roma formasıyla 5 gol 1 asisti bulunan Cengiz Ünder, Mart ayının da en iyi futbolcusu seçilmişti.

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİNDE İLK KEZ BİR TÜRK FORMA GİYDİ

Bochum\'dan Bayer Leverkusen\'e transfer olduğu ilk yılında Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid\'e karşı forma giyen Yıldıray Baştürk, finalde oynayan ilk Türk oyuncu oldu. 2001-2002 sezonun Şampiyonlar Ligi kupasını müzesine götüren Real Madrid olunca Yıldıray Baştürk, kupayı kazanan ilk oyuncu olma şansını da kaybetti.

MOURİNHO, HAMİT\'İ ÜZDÜ

2009-2010 sezonunda Bayern Münih ile Şampiyonlar Ligi\'nde final oynayan Hamit Altıntop, Jose Mourinho\'nun ekibi İnter\'e 2-0 mağlup oldu. Maça ilk 11\'de başlayan Hamit, yerini 68\'inci dakikada Miroslav Klose\'ye bıraktı. Diego Milito\'nun iki golüyle kazanan İnter olurken, bir Türk futbolcu daha finalde kupa kazanma şansını kaybetti. İnter\'in o dönemki kadrosunda yer alan Eto\'o ve Wesley Sneijder sonrasında Süper Lig\'de de forma giydi.

İLKAY GÜNDOĞAN VE NURİ ŞAHİN SON DAKİKADA YIKILDI

Almanya Milli Takımı\'nda forma giyen Türk futbolcu İlkay Gündoğan 2012-2013 sezonunda Nuri Şahin ile birlikte Borussia Dortmund forması giyerken, bir diğer Alman ekibi Bayern Münih ile karşılaştılar. Sezona Liverpool formasıyla başladıktan sonra devre arasında Borussia Dortmund\'a geri dönen Nuri ve karşılaşmada 1 gol atarak finalde gol atan ilk Türk oyuncu olma özelliğine sahip İlkay Gündoğan, maçın 89\'uncu dakikasında Robben\'in golüyle kupayı son anda kaçırmanın üzüntüsünü yaşadılar.

ARDA, İKİ BÜYÜK KUPAYI KAZANAN İLK İSİM OLACAKTI

İspanya La Liga\'da şampiyonluk yaşadığı 2013-2014 sezonda Şampiyonlar Ligi finalinde kupayı en çok kazanan Real Madrid\'e trajik bir şekilde kaybeden Atletico Madrid\'in Türk futbolcusu Arda Turan, final mücadelesinde sakatlığı nedeniyle görev alamamıştı. Ancak 2011-2012 sezonunda kazanılan UEFA Avrupa Ligi kupasının ardından Şampiyonlar Ligi\'ni de kazanan ilk futbolcu olma şansını 90\'ıncı dakikada Real Madridli Sergio Ramos golüyle kaybeden Arda Turan, transfer olduğu bir diğer İspanyol kulübü Barcelona\'da da final yüzü göremedi.