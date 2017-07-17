Cengiz Ünder, 'Grande Capitano' ile buluştu!

Başakşehir'in ve Milli Takım'ın genç yeteneği Cengiz Ünder, Türkiyeli futbolcular arasında rekor bir bedelle İtalya'nın Roma takımına transfer oldu. Cengiz, burada futbol tarihinin ve kulübün efsanelerinden 'Grande Capitano' (Büyük Kaptan) lakaplı Francesco Totti ile bir araya gelerek fotoğraf çektirdi.

40 yaşındaki efsanenin bu hareketi, 20 yaşındaki yıldız adayı Cengiz'i kabullendiği ve takdir ettiği şeklinde yorumlandı. Roma'nın bayrak isimlerinden Totti, geride bırakılan sezonun sonunda takımına duygusal bir veda etmişti. Büyük Kaptan'ın vedasıyla, 'Capitan Futuro' (Geleceğin Kaptanı) lakaplı 33 yaşındaki Daniele De Rossi yıllar sonra, Totti gibi altyapısında yetiştiği Roma'nın kaptanlığına geçti.

Totti'nin Inter'e attığı muhteşem gol

Roma efsanesi Totti, altyapısında yetiştiği kulübün formasını tam 25 sene boyunca 785 maçta giydi. Grande Capitano, Roma'da 307 gol ve 124 asiste imza attı.