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Cengiz Çandar'ın Twitter hesabı hacklendi

Atılan tweetlerde Çandar 'vatan haini' olmakla suçlandı

10 Kasım 2017 17:18

Gazeteci-yazar Cengiz Çandar’ın Twitter hesabı, kendilerini ‘Ayyıldız Tim Operasyon Ekibi’ olarak adlandıran bir grup tarafından ele geçirildi.

Hackerler, Cengiz Çandar’ın 405 bin takipçisi bulunan hesabından attıkları tweetlerde Çandar'ı ‘vatan haini’ olmakla suçladı.

Çandar’ın hesabından atılan tweetlerde şu ifadeler kullanıldı:

“Pkk'ya ve paralel yapıya destek verdiğim günlere lanet okuyorum buradan benim gibi olan gazeteci arkadaşlara sesleniyorum siz de bu yanlışınızdan dönün gerçek birer VATANSEVER olun.

Ben bir hain olarak bugüne dek paralel yapıyı övdüm, pkk'lı leşine ağladım ve anladım ki yanlış yoldayım. Başta cumhurbaşkanımız, asker ve polislerimiz olmak üzere tüm Türk halkından özür diliyorum.”

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Cengiz ÇandarTwitter

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