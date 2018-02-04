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Spor

Cengiz attı, Roma kazandı

Hellas Verona - Roma: 0-1 İSTANBUL, (DHA) İtalya Serie A 23'üncü hafta mücadelesinde Roma deplasmanda Hellas Verona'yı 1-0 yendi

04 Şubat 2018 19:37

Hellas Verona - Roma: 0-1

İSTANBUL, (DHA)

İtalya Serie A 23\'üncü hafta mücadelesinde Roma deplasmanda Hellas Verona\'yı 1-0 yendi.
Marcantonio Bentegodi Stadyumu\'nda oynanan müsabakanın tek golü, henüz 44\'üncü saniyede milli oyuncumuz Cengiz Ünder\'den geldi.
Roma Teknik Direktörü Eusebio Di Francesco\'nun ilk 11\'de forma şansı verdiği Cengiz, maçın başında kaydettiği golle hem hocasının güvenini boşa çıkartmadı, hem de takımına galibiyeti getiren isim oldu. Milli oyuncu 70\'inci dakikada yerini Gerson\'a bıraktı.
Öte yandan mücadelenin 51\'inci dakikasında Lorenzo Pellegrini kırmızı kartla oyun dışında kalarak Roma\'yı 10 kişi bıraktı.
Roma\'nın sahadan 1-0\'lık galibiyetle ayrılmasının ardından Başkent ekibi puanını 44\'e yükseltirken, Verona 16 puanda kaldı.

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