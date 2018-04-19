Cengiz attı Roma güldü

Roma - Genoa: 2-1

İSTANBUL,(DHA) -

İtalya Birinci Futbol Ligi\'nin 33\'üncü haftasında Roma, Genoa\'yı 2-1 mağlup etti. Olimpiyat Stadı\'ndaki karşılaşmada mücadeleye ilk 11\'de başlayan milli futbolcu Cengiz Ünder, 17\'nci dakikada attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi. Roma, karşılaşmanın 52\'nci dakikasında Genoalı oyuncu Ervin Zukanovic\'in kendi kalesine attığı golle mücedelede 2-0 üstünlük sağladı. Genoa, maçın 61\'inci dakikasında Gianluca Lapadula\'nın golüyle durumu 2-1\'e yaptı. Kalan dakikalarda gol olmayınca mücadele 2-1 Roma\'nın üstünlüğü ile sona erdi. Öte yandan milli futbolcu Cengiz Ünder, ilk 11\'de başladığı maçın 77\'nci dakikasında yerini Patrik Schick\'e bıraktı. Elde edilen bu sonucun ardından Roma, 64 puanla 3\'üncü sırada yerleşirken, Genoa 38 puanla 12\'nci sırada yer aldı.