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Dünya
Deutsche Welle

Cenevre'deki Suriye görüşmeleri sürüyor

Suriye'de savaşın sona erdirilmesi için Cenevre'de başlayan konferans çerçevesinde Esad rejimi ve muhalefetten temsilciler arasındaki görüşmeler sürüyor.

26 Ocak 2014 17:32


Suriye'de iç savaşı sona erdirebilmek için Cenevre'de masaya oturan muhalefet ile Esad rejiminin temsilcileri arasındaki görüşmelere dün verilen aranın ardından bugün devam ediliyor.

Taraflar bugün de BM ve Arap Birliği Suriye Özel Temsilcisi El Ahdar El İbrahimi'nin arabuluculuğunda görüşüyor. Bugünkü görüşmelerde özellikle tutukluların takası konusunun ele alınması bekleniyor. El İbrahimi dün yapılan görüşmelerin ardından yaptığı açıklamada, 'Görüşmelerde çok fazla ilerleme sağlayamadık ama devam ediyoruz' diye konuşmuştu. El İbrahimi Suriye'de cezaevlerinde binlerce tutuklunun bulunduğunu söyleyerek, öncelikle kadın, çocuk ve yaşlıların serbest bırakılması gerektiğini vurguladı.

Dün öğleden sonra yapılan görüşmelerde kuşatma altındaki Humus kentinin merkezinde ateşkes ilan edilmesi ve bu sayede kente insani yardımların ulaştırılması konusu ele alınmıştı.

BM temsilcisi El İbrahimi taraflar arasındaki görüşmelerin daha önce kabul edilen Cenevre 1 bildirisi temelinde yapılacağını söylemişti. Bu bildiri ülkedeki iç savaşın sona ermesi amacıyla siyasi bir geçiş sürecini ve geçici bir hükümet kurulmasını öngörüyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

SuriyeCenevreEsadArap Birliği SuriyeTemsilcisi AhdarDünHumusDeutsche Welle Türkçe DW/AFPHT/BS

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