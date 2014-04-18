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Dünya
Deutsche Welle

Cenevre'de uzlaşma

Ukrayna krizinin ele alındığı Cenevre'de yapılan dörtlü zirvede uzlaşma sağlandı. Rusya ayrılıkçı grupların silahsızlandırılmasını kabul etti.

18 Nisan 2014 00:06


ABD, Rusya ve Ukrayna Dışişleri Bakanları ile AB Ortak Dış Politika Yüksek Temsilcisi'nin katıldığı zirveden uzlaşma kararı çıktı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov yaptığı açıklamada, Ukrayna'da tüm yasadışı grupların lağvedileceğini, silahsızlandırılacağını ve işgal edilen binaların da boşaltılacağını söyledi.

Lavrov'un ardından ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ve AB dış politika yüksek temsilcisi Catherine Asthon açıklama yaptı. Her iki politikacı da Lavrov'un açıklamalarını doğrulayarak, Ukraynalıların sorunlarını kendilerinin çözmesi gerektiğini belirtti.

Çatışmalar sürüyor

Bu arada Ukrayna'nın doğusunda gerginlik sürüyor. Rusya yanlısı ayrılıkçı gruplar günlerdir birçok kentte kamu binalarını işgal ediyor. Ülkenin güneydoğusundaki Mariupol kentinde Ukrayna askerleri ile Rusya yanlısı ayrılıkçı gruplar arasında çıkan çatışmalarda 3 kişi ölürken, 13 kişi de yaralandı. Donetsk, Sloviansk ve Kramatorsk kentlerinden de çatışma haberleri geliyor.

ABD Ukrayna Ordusu'na desteğini sürdürüyor. ABD Savunma Bakanı Ckuck Hagel, Ukrayna askerlerine ilaç, kask, uyku tulumu gibi yardım malzemeleri gönderildiğini belirtti. Hagel askerlere silah ve cephanelik yardımında bulunulup bulunulmadığı konusunda ise bir açıklama yapmadı. Amerikan yönetimi silah ve cephane yardımını şimdiye kadar reddetmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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