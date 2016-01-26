Cenevre’de PYD düğümü



PYD lideri Salih Müslim, Cenevre'de cuma günü başlaması planlanan Suriye barış görüşmeleri için kendilerine henüz davetiye gelmediğini bildirdi. Suriyeli Kürtlerden oluşan Demokratik Birlik Partisi (PYD) ve silahlı kanadı Halk Savunma Birlikleri'ni (YPG) terör örgütü olarak gören Türk hükümeti, PYD'nin Cenevre görüşmelerine katılması durumunda boykot tehdidinde bulunmuştu.

Salih Müslim, kendileri dışında başka Suriyeli Kürt temsilcilere davet ulaştığına dair ellerinde bir bilgi bulunmadığını da kaydetti. Reuters haber ajansına konuşan PYD lideri, “Tabii ki katılmayı çok isteriz. Ayrıca katılmamamız durumunda 3'üncü Cenevre görüşmelerinin de bazılarının dışarıda bırakıldığı 2014'teki Cenevre 2 gibi başarısızlığa uğrayacağını düşünüyoruz” diye konuştu. Müslim, geniş bir kesimi temsil ettiklerine dikkat çekerek, Cenevre görüşmelerinden dışlanmalarının siyasi bir çözüm için iyi olmayacağını söyledi.

Bireysel davet alanlar…

Rusya, Suriye'nin kuzeyinde geniş toprakları kontrolü altında bulunduran PYD'nin görüşmelere katılmasını desteklediğini açıklamıştı. Rusya'nın muhtemel katılımcılar listesinde bulunan Suriyeli aktivist Randa Kassis, Reuters'a yaptığı açıklamada Cenevre'ye birey olarak davet edildiğini, muhalif Suriye Demokratik Konseyi (SDK) Eş Başkanı Heysem Menna, diğer Eş Başkan İlham Ahmed, Salih Müslim ve Suriye eski bakanlarından Kadri Cemil'e de davetiye gittiğini bildirdi. Kassis Cenevre öncesinde bu isimlerle strateji belirlemek üzere İsviçre'de buluşacaklarını söyledi.

Suriye Demokratik Konseyi Eş Başkanı Heysem Menna, Cenevre için davet edildiğini doğruladı. SDK, ekim ayında IŞİD'e karşı karada savaşmak üzere ABD desteğiyle kurulan Suriye Demokratik Güçleri'nin siyasi oluşumu olarak aralık ayı ortasında ilan edilmişti. Türkiye'nin terörist olarak gördüğü ve görüşmelere katılmasını istemediği Salih Müslim liderliğindeki PYD de SDK'nın önemli bir üyesi.

Türkiye'den boykot tehdidi

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu son olarak boykot tehdidinde bulunarak, PYD'nin davet edilmiş olması durumunda Cenevre'deki görüşmelere katılmayacaklarını söyledi. Çavuşoğlu NTV televizyonuna yaptığı açıklamada, “Giderler başka yerde görüşürler, orada başka şeyler yaparlar ayrı şey. Ama müzakere heyetinin içinde PYD unsurları olamaz. Terör örgütleri olamaz. Türkiye'nin bu konudaki tutumu nettir” diye konuştu.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov daha önce yaptığı açıklamada, Suriyeli Kürtlerin müzakere sürecine katılmaması durumunda Suriye'de bir barış anlaşmasına ulaşmanın mümkün olmayacağını söylemişti.