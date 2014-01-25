T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Cenevre'de öncelikli konu Humus

Cenevre'de devam eden Suriye Konferansı'nda Suriyeli muhalifler ile Esad yönetimi arabulucular yardımıyla ilk kez biraraya geldi. Öncelikli konu Humus'ta ateşkes ilan edilmesi ve insani yardımların ulaştırılması.

25 Ocak 2014 20:11


Cenevre 2 Konferansı'nda ilk kez biraraya gelen Suriye rejiminden temsilcilerle muhalifler, kuşatma altındaki Humus kentine insani yardımların ulaştırılması konusuna yoğunlaştı. Cenevre'deki görüşmelere katılan Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu'ndan Enes El-Abde, 'Bu konuda bugün bir ilerleme sağlanmasını umut ediyoruz' diye konuştu.

BM Suriye Özel Temsilcisi El Ahdar El İbrahimi'nin muhalefetin bu konuyla ilgili önerisini gündeme getirdiği ve görüşmelerin bu konuya odaklandığı belirtiliyor. Öneri Humus kentinin merkezinde silahların bir süre susmasını ve bu sayede yardımların kente ulaştırılabilmesini öngörüyor. Humus'ta muhalif güçlerle Esad'a bağlı birlikler arasında çatışmalar sürüyor. Muhaletten temsilciler bu ateşkesin başarılı olması halinde, kapsamının genişletilmesinin amaçlandığını belirtiyor.

BM Acil Durumlar Koordinatörü Valery Amos ateşkesin sağlanması halinde Suriye'de yardıma muhtaç milyonlarca kişiye gıda ve ilaç yardımının mümkün olabileceğini söyledi. Amos, yardım konusunda öncelikli kentlerin Humus, Halep ve Şam olduğunu vurguladı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

CenevreSuriye Konferansı SuriyeliEsadHumusKonferansıSuriyeMuhalifDevrimci Güçler Ulusal Koalisyonu Enes El-AbdeTemsilcisi AhdarAcil Durumlar Koordinatörü Valery AmosHumus HalepDeutsche Welle Türkçe Reuters/AA

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

10 soruda Libya hakkında her şey; bugüne nasıl gelindi, dünya...

İran, ABD'nin tüm savunma hattını terörist ilan etti...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24