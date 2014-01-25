Cenevre'de öncelikli konu Humus



Cenevre 2 Konferansı'nda ilk kez biraraya gelen Suriye rejiminden temsilcilerle muhalifler, kuşatma altındaki Humus kentine insani yardımların ulaştırılması konusuna yoğunlaştı. Cenevre'deki görüşmelere katılan Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu'ndan Enes El-Abde, 'Bu konuda bugün bir ilerleme sağlanmasını umut ediyoruz' diye konuştu.

BM Suriye Özel Temsilcisi El Ahdar El İbrahimi'nin muhalefetin bu konuyla ilgili önerisini gündeme getirdiği ve görüşmelerin bu konuya odaklandığı belirtiliyor. Öneri Humus kentinin merkezinde silahların bir süre susmasını ve bu sayede yardımların kente ulaştırılabilmesini öngörüyor. Humus'ta muhalif güçlerle Esad'a bağlı birlikler arasında çatışmalar sürüyor. Muhaletten temsilciler bu ateşkesin başarılı olması halinde, kapsamının genişletilmesinin amaçlandığını belirtiyor.

BM Acil Durumlar Koordinatörü Valery Amos ateşkesin sağlanması halinde Suriye'de yardıma muhtaç milyonlarca kişiye gıda ve ilaç yardımının mümkün olabileceğini söyledi. Amos, yardım konusunda öncelikli kentlerin Humus, Halep ve Şam olduğunu vurguladı.