Cenevre'de ikinci tur



Beşar Esad rejimi ile muhalif gruplar, Suriye'deki iç savaşın sona erdirilmesi hedefiyle BM Suriye Özel Temsilcisi El Ahtar El İbrahimi'nin arabuluculuğunda Cenevre'de bir kez daha görüşme masasına oturuyor.

İkinci tur görüşmelerden önce yaptığı açıklamada temkinli bir tutum izleyen İbrahimi, hızlı bir sonuç alınmasını beklemediklerini, ancak hedeflerinin 100 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği iç savaşı sonlandırmak olduğunu ifade etti.

Humus'a yardım

Başarısızla sonuçlanan birinci tur görüşmelerde sadece çatışmaların devam ettiği Humus'a insani koridor oluşturulması konusunda uzlaşmaya varılmıştı. Uluslararası yardım örgütleri de hafta sonu Humus'un abluka altındaki tarihi bölgesinden yüzlerce kişiyi kurtardı. Kentteki insanlara ayrıca gıda yardımı da ulaştırıldı.

Ancak yardım konvoylarına ateş açıldığını ve bu saldırıyı kınadıklarını belirten BM Acil Yardım Koordinatörü Valerie Amos, “İnsani amaçlı geçici ateşkesin bozulmasından ve yardım çalışanlarına ateş açılmasından dolayı derin hayal kırıklığı içindeyim” diye konuştu.

Fransa BM kararı istiyor

Fransa da Suriye'nin çatışma yaşanmayan kentlerine insani yardımların girişi sağlamak için diğer ülkelerin de desteğiyle BM Güvenlik Konseyi'ne bir karar tasarısı sunmayı planlıyor.

İnsani yardımlar konusunda bu kadar uzun tartışılmasının "kesinlikle bir skandal" olduğunu söyleyen Fransa Dışişleri Bakanı Laurent Fabius, bu nedenle diğer ülkelerle birlikte ortak bir karar tasarısı sunacaklarını dile getirdi.

Fabius, Cenevre'deki ikinci tur görüşmelerde tarafların insani yardımlara odaklanmasını istedi.