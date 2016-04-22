Cenevre görüşmelerinde ipler inceliyor



Reuters haber ajansına konuşan üst düzey bir Amerikalı yetkili Rusya'nın Suriye'nin kuzeyindeki topçu birliklerini yeniden konuşlandırdığını söyledi. Yetkili bu hamlenin Suriye hükümeti ve müttefiklerinin Halep kentinde yeni bir askeri harekata hazırlık yaptığı şeklinde yorumlandığını söyledi.

Rusya Savunma Bakanlığı iddialarla ilgili bir açıklama yapmadı. Bir Kremlin sözcüsü, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in barış görüşmelerinde “durumun ciddi biçimde aşınmasından dolayı endişeli" olduğunu ifade etti.

Suriyeli muhaliflerin oluşturduğu Yüksek Müzakere Komitesi'nin (YMK) başmüzakerecisi Esad Zubi bugün Cenevre'deki barış görüşmelerini terk edeceklerini söyledi. Zubi sahada durumun radikal bir biçimde değişmemesi halinde müzakerelerin sürme olasılığının oldukça düşük olduğunu belirtti.

Üst düzey Batılı bir diplomat da “Suriyeli sivillere saldırıların sürdüğü, kuşatmaların ve aç bırakma taktiklerinin devam ettiği koşullarda muhalefetin müzakerelerde kalmayı imkansız hissetmesi anlaşılırdır. Rejimi destekleyenlerin onu dizginlemesi gerekir” diye konuştu.

Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura 5 yıldır süren ve 250 bin insanın hayatını kaybettiği iç savaşı sona erdirmek için başlatılan müzakerelerin YMK olmadan sürüp süremeyeceği konusunda bugün bir karar verecek.

Reuters'e konuşan iki Batılı diplomat ise de Mistura'nın Suriye hükümeti delegasyonunun gecikmesi nedeniyle müzakereleri çarşamba gününe kadar uzatacağını belirtti. Bunlardan biri "YMK'nın asıl içerik üzerine genişletilmiş teknik tartışmalar da dahil olmak üzere rotaya bağlı kalacağını" söyledi. Diğer diplomat ise YMK'ya bağlı uzmanların teknik istişareler için masada kalmayı sürdüreceğini ifade etti.

YMK Sözcüsü Salim el Muslat ise BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'nın görüşmelerin bir sonraki turu için hazırlık yapmasının ve hükümetin ciddiyetini güvence altına almasının daha iyi olacağını kaydetti.